Denuncia choc dal sindacato della polizia : 'La mascherina rosa indecorosa per la divisa' (Di venerdì 14 gennaio 2022) In tempi di pandemia ogni mascherina vale (quasi) una vita . E se all'inizio dell'emergenza ne spopolavano di ogni tipo, dalle chirurgiche a quelle 'amatoriali' o di stoffa, oggi le regole del Governo ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 14 gennaio 2022) In tempi di pandemia ognivale (quasi) una vita . E se all'inizio dell'emergenza ne spopolavano di ogni tipo, dalle chirurgiche a quelle 'amatoriali' o di stoffa, oggi le regole del Governo ...

Advertising

infoitinterno : Cagliari, la denuncia choc di una studentessa: 'Palpeggiata e aggredita da uno sconosciuto in via Cornalias' - TweetNotizie : Rodolfo Laganà, la denuncia choc: «Mi hanno rubato la sedia a rotelle nell'androne di casa» - HDMarsil : Rodolfo Laganà, la denuncia choc: «Mi hanno rubato la sedia a rotelle nell'androne di casa» - sardanews : Cagliari, la denuncia choc di una studentessa: “Palpeggiata e aggredita da uno sconosciuto in via Cornalias”… - vivere_sardegna : Cagliari, la denuncia choc di una studentessa: “Palpeggiata e aggredita da uno sconosciuto in via Cornalias” -