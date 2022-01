Delia entra dentro la casa del GF ed è scontro con Soleil: “So cosa è successo sotto le coperte” – VIDEO (Di sabato 15 gennaio 2022) L’incontro tra Delia Duran e Soleil Sorge Dopo una lunga serata, nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip 6 Delia Duran è finalmente entrata dentro la casa. E ovviamente il primo incontro è stato con Soleil Sorge. Mentre tutti erano in una camera da letto, l’influencer è stata mandata in salotto dove ha trovato L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 15 gennaio 2022) L’incontro traDuran eSorge Dopo una lunga serata, nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip 6Duran è finalmentetala. E ovviamente il primo incontro è stato conSorge. Mentre tutti erano in una camera da letto, l’influencer è stata mandata in salotto dove ha trovato L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

VABBBAA : RT @JUSTLlKEDUA: alex viene delia che squalificato entra in casa ed hanno il coraggio di dire che… - IdaDiGrazia : #gfvip Delia entra nella casa agguerrita: «Alex non ha capito niente, ora mi deve riconquistare» - Novella_2000 : Delia entra dentro la casa del GF ed è scontro con Soleil: 'So cosa è successo sotto le coperte' - VIDEO #gfvip - giucarellas : delia entra da fake, non mi faccio illusioni, può solo creare il devasto.. daje - kiarina80_ : Delia entra nella casa ed è subito CINEMA!! ??#GFVIP @GrandeFratello -