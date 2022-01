Delia Duran, sapete chi è l’ex marito della nuova vippona? (Di venerdì 14 gennaio 2022) Delia Duran questa sera entra nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente, ma sapete chi è il suo ex marito con cui ha fatto coppia fissa prima di Alex Belli? Getty ImagesSembra proprio essere una storia infinita quella che riguarda Alex Belli e la moglie che questa sera entrerà ufficialmente come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip alterando gli equilibri già molto precari dei vipponi. Prima però di vedere quale sarà l’impatto che avrà nei confronti degli altri inquilini e nello specifico di Soleil Sorge, facciamo un passo indietro e cerchiamo di conoscere meglio chi si stava prima di Alex Belli, ovvero il suo ex marito. Ha 55 anni e i due sono stati sposati per otto anni e alle pagine di Nuovo l’ex marito ammette: “eravamo una ... Leggi su chenews (Di venerdì 14 gennaio 2022)questa sera entra nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente, machi è il suo excon cui ha fatto coppia fissa prima di Alex Belli? Getty ImagesSembra proprio essere una storia infinita quella che riguarda Alex Belli e la moglie che questa sera entrerà ufficialmente come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip alterando gli equilibri già molto precari dei vipponi. Prima però di vedere quale sarà l’impatto che avrà nei confronti degli altri inquilini e nello specifico di Soleil Sorge, facciamo un passo indietro e cerchiamo di conoscere meglio chi si stava prima di Alex Belli, ovvero il suo ex. Ha 55 anni e i due sono stati sposati per otto anni e alle pagine di Nuovoammette: “eravamo una ...

Advertising

soleil_lafenice : RT @elebenny98: Delia Duran che prova a litigare con Soleil Sorge #GFVIP - fabiofabbretti : Stasera al #GFVIP: Delia Duran si unisce al gruppo, Manila vs Nathalie, sorpresa per Gianmaria, l’eliminata… - xoxocaml : ??ANTICIPAZIONI?? LA REGISTRAZIONE STA PER TERMINARE, MARIA HA DICHIARATO DI VOLER TORNARE A CASA IN TEMPO PER VEDE… - MondoTV241 : Anticipazioni GF Vip, Ingresso Delia Duran, Sorpresa per Gianmaria #gfvip - thatsmyegoxx : RT @iobritney2007: DELIA DURAN PRENDI SOTTO LA TUA ALA JESS E BARÙ E FAI AVVERARE LA NOSTRA SHIP E NOI TI PROMETTIAMO PROTEZIONE #JERU #GFV… -