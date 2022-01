Delia Duran entra nella Casa del Grande Fratello Vip come nuova concorrente: è subito scontro con Soleil Sorge (Di sabato 15 gennaio 2022) Delia Duran entra nella Casa del Grande Fratello Vip in qualità di nuova concorrente ufficiale. La moglie di Alex Belli fa il suo ingresso a Cinecittà e ha subito un acceso scontro con la sua ormai nuova coinquilina: Soleil Sorge. In diretta le due ragazze si scambiano reciproche accuse e tornano a parlare del rapporto che Soleil ha avuto in Casa con l’attore. Il chiarimento appare ancora una soluzione remota. Delia Duran approda a Cinecittà: subito scontro con Soleil Delia Duran fa ufficialmente il ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 15 gennaio 2022)delVip in qualità diufficiale. La moglie di Alex Belli fa il suo ingresso a Cinecittà e haun accesocon la sua ormaicoinquilina:. In diretta le due ragazze si scambiano reciproche accuse e tornano a parlare del rapporto cheha avuto incon l’attore. Il chiarimento appare ancora una soluzione remota.approda a Cinecittà:confa ufficialmente il ...

