Delia Duran entra nella Casa del GF Vip e Gianmaria riceve una sorpresa: le anticipazioni di stasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) stasera andrà in onda la nuova puntata del Grande Fratello Vip ricca di anticipazioni e sorprese. Chi uscirà tra Soleil Sorge, Federica Calemme e Carmen Russo? (I sondaggi parlano chiaro). Delia Duran entrerà nella Casa e Gianmaria Antinolfi riceverà una sorpresa. Le anticipazioni del GF Vip: Delia Duran in Casa e una sorpresa per Gianmaria... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 14 gennaio 2022)andrà in onda la nuova puntata del Grande Fratello Vip ricca die sorprese. Chi uscirà tra Soleil Sorge, Federica Calemme e Carmen Russo? (I sondaggi parlano chiaro).entreràAntinolfirà una. Ledel GF Vip:ine unaper... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

xoxocaml : ??ANTICIPAZIONI?? LA REGISTRAZIONE STA PER TERMINARE, MARIA HA DICHIARATO DI VOLER TORNARE A CASA IN TEMPO PER VEDE… - MondoTV241 : Anticipazioni GF Vip, Ingresso Delia Duran, Sorpresa per Gianmaria #gfvip - thatsmyegoxx : RT @iobritney2007: DELIA DURAN PRENDI SOTTO LA TUA ALA JESS E BARÙ E FAI AVVERARE LA NOSTRA SHIP E NOI TI PROMETTIAMO PROTEZIONE #JERU #GFV… - RosyOrlandoQ : #gfvip Adesso faccio la veggente come Milagna DELIA DURAN 1 diventerà molto amica a Miriana 2 ci proverà con Besc… - wonder74580189 : RT @iobritney2007: DELIA DURAN PRENDI SOTTO LA TUA ALA JESS E BARÙ E FAI AVVERARE LA NOSTRA SHIP E NOI TI PROMETTIAMO PROTEZIONE #JERU #GFV… -