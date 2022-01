(Di venerdì 14 gennaio 2022) SAN MARTINO DELLE SCALE – Alcune zone di Monreale versano purtroppo ancora nel. Non solto immondizia abbandonata lungo i bordi stradali, ma anche i manti stradali – sopratutto nelle periferie e nelle frazioni – risultano gravemente danneggiati. Questa mattina – sollecitato dagli abitanti della, nei pressi di San Martino delle Scale – il (Monrealelive.it)

Advertising

monrealeatoday : Degrado in Valle Paradiso, Bartolomeo Belmonte si attiva per il ripristino - -

Ultime Notizie dalla rete : Degrado Valle

PalermoToday

... che contraddistinguono la caratteristica passeggiata che dal centro di Amalfi porta alladei ... Evidenti i segni didegli intonaci, con palesi fratturazioni dei blocchi. Nel giro di pochi ...L'area si trova in una posizione felice: è posta adella ferrovia e ha due accessi, ...una struttura costituita da edifici e serre distribuiti su 25 ettari attualmente in stato di pesante...Grosseto, 13 gennaio 2022 - Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, a seguito dei fatti avvenuti anche nella giornata di ieri nell’area del bastione della Cavallerizza, che hanno vis ...Le continue proteste in Serbia hanno portato allo stop dell'ambizioso progetto dell'azienda Rio Tinto nella valle di Jader ...