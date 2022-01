De Meo "Renault dal 2030 venderà solo auto elettrica in Europa" (Di venerdì 14 gennaio 2022) Renault da fine decennio venderà solo auto elettriche nel Vecchio Continente , ma solo a patto di condizioni adeguate di infrastrutture di ricarica e prezzo della energia . Il Costruttore d'oltralpe ... Leggi su motori.quotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022)da fine decennioelettriche nel Vecchio Continente , maa patto di condizioni adeguate di infrastrutture di ricarica e prezzo della energia . Il Costruttore d'oltralpe ...

Advertising

HDmotori : Renault, Luca De Meo annuncia: dal 2030 solo auto elettriche in Europa - Alpj90 : RT @quattroruote: #Renault, l'ad Luca De Meo: 'Nel 2030 solo #elettriche per l' #Europa'. La Casa della Losanga abbandonerà i #motori endot… - davidecomunello : RT @quattroruote: #Renault, l'ad Luca De Meo: 'Nel 2030 solo #elettriche per l' #Europa'. La Casa della Losanga abbandonerà i #motori endot… - GiannettiMarco : RT @quattroruote: #Renault, l'ad Luca De Meo: 'Nel 2030 solo #elettriche per l' #Europa'. La Casa della Losanga abbandonerà i #motori endot… - quattroruote : #Renault, l'ad Luca De Meo: 'Nel 2030 solo #elettriche per l' #Europa'. La Casa della Losanga abbandonerà i #motori… -