De Luca di nuovo contro il governo: “Immagine di Draghi che difende proletariato è falsa. Non ha fatto niente per la prevenzione del Covid” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lunga e dura invettiva del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, all’indirizzo del governo Draghi e, in particolare, del premier, del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e del commissario all’emergenza Covid, Francesco Figliuolo. Nella sua consueta diretta Facebook, il politico campano elenca tutte le criticità dell’esecutivo guidato da Mario Draghi (mancanza di controlli sul territorio, misure parziali e arrivate in ritardo, provvedimenti ‘cervellotici e ingestibili’ come quelli sulla quarantena). E premette: “In questi 3 mesi il governo non ha fatto sostanzialmente nulla dal punto di vista di un’azione vera di prevenzione. Ha fatto una sola cosa: il green pass. Ma per il resto tante misure non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lunga e dura invettiva del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, all’indirizzo dele, in particolare, del premier, del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e del commissario all’emergenza, Francesco Figliuolo. Nella sua consueta diretta Facebook, il politico campano elenca tutte le criticità dell’esecutivo guidato da Mario(mancanza dilli sul territorio, misure parziali e arrivate in ritardo, provvedimenti ‘cervellotici e ingestibili’ come quelli sulla quarantena). E premette: “In questi 3 mesi ilnon hasostanzialmente nulla dal punto di vista di un’azione vera di. Hauna sola cosa: il green pass. Ma per il resto tante misure non ...

