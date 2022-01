Dazn? È un cavallo di Troia per gli ascolti Tv (Di venerdì 14 gennaio 2022) Quanto lavoro all’Agcom Prima Comunicazione, pagina 22, di Anna Rotili. (…) Il provvedimento più atteso di Agcom è quello imminente su Dazn e il suo servizio di calcio in streaming: è considerato il cavallo di Troia del sistema, perché è il primo vero caso che fa esplodere il problema di avere una currency unica e standard comuni tra la vecchia televisione e i servizi lineari nella rilevazione degli ascolti. Tre mesi fa l’Agcom aveva aperto su Dazn un’istruttoria su tre filoni acquisendo tutta la documentazione per valutare la qualità del servizio fornito agli utenti, la tutela dei consumatori e la metodologia del rilevamento dei dati di ascolto. Difficile prevedere di che tenore sarà la decisione attesa per questo mese, ma non bisogna avere la palla di vetro per immaginare che l’autocertificazione ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 14 gennaio 2022) Quanto lavoro all’Agcom Prima Comunicazione, pagina 22, di Anna Rotili. (…) Il provvedimento più atteso di Agcom è quello imminente sue il suo servizio di calcio in streaming: è considerato ildidel sistema, perché è il primo vero caso che fa esplodere il problema di avere una currency unica e standard comuni tra la vecchia televisione e i servizi lineari nella rilevazione degli. Tre mesi fa l’Agcom aveva aperto suun’istruttoria su tre filoni acquisendo tutta la documentazione per valutare la qualità del servizio fornito agli utenti, la tutela dei consumatori e la metodologia del rilevamento dei dati di ascolto. Difficile prevedere di che tenore sarà la decisione attesa per questo mese, ma non bisogna avere la palla di vetro per immaginare che l’autocertificazione ...

