David Sassoli, il commovente applauso davanti alla sede del Parlamento europeo – Video (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un lungo applauso nell’Esplanade, davanti al Parlamento europeo, a Bruxelles, per omaggiare il presidente David Sassoli. Oggi il funerale di Stato del giornalista scomparso a 65 anni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un lungonell’Esplanade,al, a Bruxelles, per omaggiare il presidente. Oggi il funerale di Stato del giornalista scomparso a 65 anni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

brandobenifei : Un ricordo di David Sassoli, con le sue parole. Grazie di tutto, Presidente. - fattoquotidiano : David Sassoli, indagini dei carabinieri sulle offese sui social dei no vax. La Procura di Roma aprirà un fascicolo - martaottaviani : Vedo le foto dì molti politici mente rendono omaggio al feretro di David ??#Sassoli. Scatti interpretati non come mo… - ottovanz : RT @brandobenifei: Un ricordo di David Sassoli, con le sue parole. Grazie di tutto, Presidente. - ottovanz : RT @BergamoAcli: Rocchetti: '#DavidSassoli è stato un testimone credibile cattolicesimo democratico, di quei credenti che hanno scelto di s… -