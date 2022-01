David Sassoli, i funerali di Stato del Presidente del Parlamento Europeo. Presenti le alte cariche. Le Foto (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si stanno tenendo in questi minuti i funerali di Stato per David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo morto nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 gennaio, mentre si trovava ricoverato presso il Centro Oncologico di Aviano (dove si trovava dal 26 dicembre scorso). A seguito della delibera unanime del Consiglio dei Ministri che si è tenuto lo scorso mercoledì, per David Sassoli sono stati deliberati i funerali di Stato che si stanno tenendo presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica a Roma. Nella giornata di giovedì, dalle 10 alle 18, è stata aperta la camera ardente presso il Campidoglio di Roma, dove si sono susseguiti gli omaggi di esponenti ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si stanno tenendo in questi minuti idiperdelmorto nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 gennaio, mentre si trovava ricoverato presso il Centro Oncologico di Aviano (dove si trovava dal 26 dicembre scorso). A seguito della delibera unanime del Consiglio dei Ministri che si è tenuto lo scorso mercoledì, persono stati deliberati idiche si stanno tenendo presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica a Roma. Nella giornata di giovedì, dalle 10 alle 18, è stata aperta la camera ardente presso il Campidoglio di Roma, dove si sono susseguiti gli omaggi di esponenti ...

Advertising

fattoquotidiano : David Sassoli, indagini dei carabinieri sulle offese sui social dei no vax. La Procura di Roma aprirà un fascicolo - brandobenifei : Un ricordo di David Sassoli, con le sue parole. Grazie di tutto, Presidente. - fattoquotidiano : David Sassoli, il ricordo di Bersani: “Radicatissimo nei suoi valori dietro il sorriso, la sua morte un colpo al cu… - ADM_assdemxmi : RT @RaiNews: David Sassoli, a Roma l'omaggio solenne dell'Italia e dell'Europa. I funerali in diretta streaming su Rainews -> - MarioMauro : RT @Europarl_IT: In diretta dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, i funerali di Stato del Presidente David Sass… -