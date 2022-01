David Sassoli, diretta funerali: il feretro avvolto nella bandiera europea. Il parroco: «Arciere nel nostro cuore» (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'ultimo saluto a David Sassoli inizia alle 12 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma, alla presenza delle più alte cariche dello Stato... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'ultimo saluto ainizia alle 12Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma, alla presenza delle più alte cariche dello Stato...

Advertising

fattoquotidiano : David Sassoli, indagini dei carabinieri sulle offese sui social dei no vax. La Procura di Roma aprirà un fascicolo - brandobenifei : Un ricordo di David Sassoli, con le sue parole. Grazie di tutto, Presidente. - fattoquotidiano : David Sassoli, il ricordo di Bersani: “Radicatissimo nei suoi valori dietro il sorriso, la sua morte un colpo al cu… - Bouvet_Nemo : @MilkoSichinolfi Davvero quelli che piangono per David Sassoli e ne lodano le doti morali, sono gli stessi che poi… - mariamacina : Tra qualche ora si celebreranno i funerali di Stato per David Sassoli. Qual è il suo ricordo personale di Sassoli?… -