David Sassoli, bufera su diversi (importanti) politici italiani: è successo durante il funerale. Il dettaglio che nessuno ha notato

Cordoglio, tristezza e commozione. Ma anche un gran numero di selfie, giudicati da molti poco opportuni dato il momento dimesso. Stanno facendo il giro del web e raccogliendo incetta di critiche gli scatti dei politici italiani accorsi alla camera ardente allestita per il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, scomparso nei giorni scorsi. Fatta eccezione per il profilo del Quirinale, in cui viene documentata la notizia dell'arrivo del Capo dello Stato Sergio Mattarella da un account non personale, il resto è apparso poco consono. Al punto che anche Taffo, azienda di onoranze funebri famosa per il tono scanzonato e irriverente, è intervenuta sulla questione con un laconico «Raga, No».

