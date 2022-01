David Rossi, la mail del “suicidio” scritta dopo la sua morte: la relazione bomba della polizia postale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sembrerebbe cedere definitivamente una delle prove portanti della teoria suicidaria nel caso della morte di David Rossi. La mail del 4 marzo 2013 (due giorni prima della morte) in cui si legge David Rossi scrivere a Fabrizio Viola (AD di Montepaschi) le parole “Stasera mi suicido sul serio. Aiutatemi!!!”, sarebbe stata in realtà creata e spedita il 7 marzo, cioè dopo la morte del dirigente. A dirlo, fin dall’inizio, è la polizia postale, che segnalò la questione con una lunga relazione: nessuno, al tempo, decise però di indagare ulteriormente. David Rossi, lo scambio con Fabrizio Viola e quella ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sembrerebbe cedere definitivamente una delle prove portantiteoria suicidaria nel casodi. Ladel 4 marzo 2013 (due giorni prima) in cui si leggescrivere a Fabrizio Viola (AD di Montepaschi) le parole “Stasera mi suicido sul serio. Aiutatemi!!!”, sarebbe stata in realtà creata e spedita il 7 marzo, cioèladel dirigente. A dirlo, fin dall’inizio, è la, che segnalò la questione con una lunga: nessuno, al tempo, decise però di indagare ulteriormente., lo scambio con Fabrizio Viola e quella ...

borghi_claudio : Si svegliano tutti adesso ?? ESCLUSIVO - David Rossi, la mail in cui annuncia il suicidio è stata «creata dopo la s… - NicolaMorra63 : Come no? David Rossi prima 'si suicida' e poi scrive la mail in cui 'anticipa' l'intenzione suicidaria. Forse qualc… - borghi_claudio : Finita la parte secretata delle audizioni commissione David Rossi. Si passa in pubblico. - Maurizio62 : RT @Aljangelo: ESCLUSIVO - David Rossi, la mail in cui annuncia il suicidio è stata «creata dopo la sua morte» - GiusPecoraro : RT @MiyakeEau: David Rossi, la mail in cui annuncia il suicidio è stata «creata dopo la sua morte» -