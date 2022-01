D’Aversa: «Ihattaren? Ha detto tutte fesserie. Non voglio sprecare una parola per lui» (Di venerdì 14 gennaio 2022) Alla vigilia del match contro il Torino al Ferraris, l’allenatore della Sampdoria, Roberto D’Aversa, ha presentato la partita in conferenza stampa. Tra le domande che gli sono state poste, anche una su Ihattaren, che in un’intervista al Telegraaf ha mosso pesanti accuse al club, contestate dalla stessa Sampdoria con una nota ieri sera. «Penso che la società abbia risposto a modo su quello che ha dichiarato questo ragazzo. Dal punto di vista tecnico posso dire che ha detto delle fesserie, delle inesattezze. Ma dal mio punto di vista dico che non dobbiamo sprecare neanche una pagina su un giocatore che non c’è mai stato e concentrare le energie sulle gara di domani». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 gennaio 2022) Alla vigilia del match contro il Torino al Ferraris, l’allenatore della Sampdoria, Roberto, ha presentato la partita in conferenza stampa. Tra le domande che gli sono state poste, anche una su, che in un’intervista al Telegraaf ha mosso pesanti accuse al club, contestate dalla stessa Sampdoria con una nota ieri sera. «Penso che la società abbia risposto a modo su quello che ha dichiarato questo ragazzo. Dal punto di vista tecnico posso dire che hadelle, delle inesattezze. Ma dal mio punto di vista dico che non dobbiamoneanche una pagina su un giocatore che non c’è mai stato e concentrare le energie sulle gara di domani». L'articolo ilNapolista.

