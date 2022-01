Dalle storie di salvezza alle stories di salvezza: cos’è Cristagram (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il titolo, sicuramente, rappresenta l’elemento d’impatto che ti impone di fermarti un attimo. Cristagram – stories di salvezza. Si tratta di un libro-calendario – in formato 9:16, si direbbe per chi è avvezzo alla lingua del digitale – firmato Matteo Bergamelli, un influencer – anzi un “creator digitale” – da 12mila followers. L’opera, un calendario pubblicato da Edizioni Paoline, raccoglie gli spunti che negli ultimi due anni questo ragazzo bresciano ha messo insieme sui propri canali social, raggiungendo una discreta community. LEGGI ANCHE > Il prete-dj che fa la cover de Lo Stato Sociale: “Una vita in vacanza” diventa “Una vita in preghiera” Cristagram, l’intervista a Matteo Bergamelli «Da 4 anni ho iniziato a utilizzare i social network per il desiderio di comunicare la mia esperienza di fede. ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il titolo, sicuramente, rappresenta l’elemento d’impatto che ti impone di fermarti un attimo.s di. Si tratta di un libro-calendario – in formato 9:16, si direbbe per chi è avvezzo alla lingua del digitale – firmato Matteo Bergamelli, un influencer – anzi un “creator digitale” – da 12mila followers. L’opera, un calendario pubblicato da Edizioni Paoline, raccoglie gli spunti che negli ultimi due anni questo ragazzo bresciano ha messo insieme sui propri canali social, raggiungendo una discreta community. LEGGI ANCHE > Il prete-dj che fa la cover de Lo Stato Sociale: “Una vita in vacanza” diventa “Una vita in preghiera”, l’intervista a Matteo Bergamelli «Da 4 anni ho iniziato a utilizzare i social network per il desiderio di comunicare la mia esperienza di fede. ...

