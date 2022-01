Dal 1500 a oggi è scomparso il 13% degli animali. Ci troviamo nella sesta estinzione di massa (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un team franco-americano ha condotto uno studio intitolato “The Sixth Mass Extinction: fact, fiction or speculation?”, con cui ha realizzato per la prima volta la stima più accurata sul numero di specie animali estinte dal 1500 a oggi e dal quale emerge che ci troviamo nel mezzo della sesta estinzione di massa.La stima sarebbe più accurata di altre per aver tenuto in gran considerazione gli invertebrati, che rappresentano il 97% du tutti gli animali presenti sul Pianeta, laddove gli altri studi si concentravano perlopiù su mammiferi e uccelli.Come spiega Robert Cowie, professore presso l’università delle Hawaii di Manoa: “I tassi drasticamente aumentati di estinzioni di specie e il declino di molte popolazioni animali e vegetali sono ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 gennaio 2022) Un team franco-americano ha condotto uno studio intitolato “The Sixth Mass Extinction: fact, fiction or speculation?”, con cui ha realizzato per la prima volta la stima più accurata sul numero di specieestinte dale dal quale emerge che cinel mezzo delladi.La stima sarebbe più accurata di altre per aver tenuto in gran considerazione gli invertebrati, che rappresentano il 97% du tutti glipresenti sul Pianeta, laddove gli altri studi si concentravano perlopiù su mammiferi e uccelli.Come spiega Robert Cowie, professore presso l’università delle Hawaii di Manoa: “I tassi drasticamente aumentati di estinzioni di specie e il declino di molte popolazionie vegetali sono ...

Advertising

rtl1025 : ?? La #sanzione una tantum da 100€ non è l'unica prevista per gli over50 non vaccinati. Lo fanno notare da… - Agenzia_Ansa : La sanzione da 100 euro non è l'unica prevista per gli over 50 non vaccinati. Così fonti di Palazzo Chigi, ricordan… - hoho_haha__ : RT @JamesLucasIT: Robin Williams aveva una clausola nel suo contratto che imponeva alla casa di produzione dei suoi film di assumere almeno… - ADM_assdemxmi : RT @MiAirports: Dal 10 gennaio, per voli nazionali obbligo di SuperGreenPass (ottenuto per vaccinazione,guarigione ,certificati equivalenti… - mazzpietro : RT @JamesLucasIT: Robin Williams aveva una clausola nel suo contratto che imponeva alla casa di produzione dei suoi film di assumere almeno… -