Dakar, Sam Sunderland sopravvive attaccando nel momento migliore. Decisiva la penultima tappa (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono stati infiniti i cambi di leadership tra le moto, categoria che si conferma la più avvincente ed imprevedibile della carovana della Dakar. Lo spettacolo non è mancato e fino all’arrivo di Jeddah, tutto è rimasto incerto con quattro protagonisti in lizza per il successo finale. Sam Sunderland ha alzato poche ore fa il trofeo del primo classificato al termine di una bellissima lotta contro l’austriaco Matthias Walkner (KTM), il cileno Pablo Quintanilla (Honda) ed il francese Adrien Van Beveren (Yamaha). Sono stati questi i principali protagonisti dell’intero percorso, sono tanti coloro che hanno perso contatto da questo quartetto con il passare nei chilometri. Il deserto dell’Arabia Saudita non perdona, la navigazione nella penultima frazione di ieri ha delineato come da pronostico la graduatoria generale. ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono stati infiniti i cambi di leadership tra le moto, categoria che si conferma la più avvincente ed imprevedibile della carovana della. Lo spettacolo non è mancato e fino all’arrivo di Jeddah, tutto è rimasto incerto con quattro protagonisti in lizza per il successo finale. Samha alzato poche ore fa il trofeo del primo classificato al termine di una bellissima lotta contro l’austriaco Matthias Walkner (KTM), il cileno Pablo Quintanilla (Honda) ed il francese Adrien Van Beveren (Yamaha). Sono stati questi i principali protagonisti dell’intero percorso, sono tanti coloro che hanno perso contatto da questo quartetto con il passare nei chilometri. Il deserto dell’Arabia Saudita non perdona, la navigazione nellafrazione di ieri ha delineato come da pronostico la graduatoria generale. ...

Advertising

infoitsport : Dakar 2022: Sam Sunderland, secondo trionfo a tutto GasGas - dianatamantini : DAKAR - Sam Sunderland, la sua seconda Dakar che scrive la storia per GasGas e riporta KTM al top. Sul podio anche… - corsedimoto : DAKAR - Sam Sunderland, la sua seconda Dakar che scrive la storia per GasGas e riporta KTM al top. Sul podio anche… - Tuttipazziperi1 : Seconda trionfo nella Dakar per Sam Sunderland. Il pilota della GASGAS ha preceduto nella generale Pablo Quintanill… - sportli26181512 : Dakar 2022, le immagini più belle di questa edizione. FOTO: Lo storico rally si è chiuso nel segno del britannico S… -