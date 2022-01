Dakar | Nasser Al-Attiyah | padrone indiscusso senza rischi

(Di venerdì 14 gennaio 2022)Al-ha vinto l’edizione 2022 dellaper quanto riguarda le auto. Il qatariota è stato semplicemente il migliore e sin dalle prime competizioni era ben chiaro l’esito del risultato finale del rally raid più famoso ed estenuante al mondo. Il 51enne è stato semplicemente perfetto e già dalla prima settimana ha potuto limitarsi ed amministrare il proprio abissale margine sulla concorrenza. Le due tappe ad anello di Riyadh, snodo della competizione prima del ritorno in quel di Jeddah, hanno concesso all’arabo un margine di 50 minuti, un gap che è sceso nelle ultime sei speciali fino a sfiorare i 25 minuti. I nuovi regolamenti sono stati sfruttati al massimo da Toyota che ha costruito una vettura oltremodo competitiva che non ha mai subito degli importanti danni. La differenza non è stata fatta però dal mezzo, bensì dal ...

Advertising

Motorsport_IT : #Dakar | La #Dakar2022 si è conclusa oggi a Jeddah con la tradizionale festa del palco finale. Prima però c'è stata… - LecisElisa : RT @mult1formula: AL ATTIYAH VINCE LA DAKAR 2022?? Nasser Al Attiyah porta oggi a casa la vittoria nella classe Auto dopo aver battuto i gr… - dakarbot : RT @motorionline: #Dakar | Nasser Al-Attiyah è il trionfatore assoluto della #Dakar2022. Torna al successo anche Toyota Gazoo Racing, luci… - motorionline : #Dakar | Nasser Al-Attiyah è il trionfatore assoluto della #Dakar2022. Torna al successo anche Toyota Gazoo Racing,… -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar Nasser

Nelle competizione delle Auto, la2022 ha avuto certamente un solo uomo al comando, vale a direAl - Attiyah . Un dominatore che dopo aver mangiato più o meno la polvere nell'ultimo biennio è tornato in gran forma, ...Sarebbe dovuto capitare un clamoroso colpo di scena sportivo per far sì cheAl - Attiyah non centrasse la vittoria nella2022, complice soprattutto l'ottimo margine di vantaggio che il pilota della Toyota disponeva sul diretto rivale Sebastien Loeb alla vigilia ...Nasser Al-Attiyah ha vinto l'edizione 2022 della Dakar per quanto riguarda le auto. Il qatariota è stato semplicemente il migliore e sin dalle prime competizioni era ben chiaro l'esito del risultato f ...Abbiamo fatto un gran lavoro, siamo felicissimi“. Al termine della dodicesima e ultima tappa della Dakar 2022, il pilota qatariota Nasser Al-Attiyah è stato decretato vincitore della Dakar per la cate ...