Dakar 2022, trionfa Al-Attiyah con la Toyota. Sunderland primo nelle moto (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nasser al-Attiyah entra nella leggenda del rally-raid Dakar: infatti, al volante della Toyota il qatariota ha vinto il suo quarto titolo in auto, al termine della 12/a ed ultima tappa con traguardo a Gedda, in Arabia Saudita. al-Attiyah aveva già vinto nel 2011, 2015 e 2019. Vincitore del prologo e di una tappa, il pilota arabo – e vincitore del bronzo olimpico a Londra 2012 nella specialità dello skeet, il tiro al piattello – ha battuto un’altra leggenda, il francese Sebastien Loeb (Prodrive) di 27’46” – dal 2004 vincitore di nove edizioni consecutive del Campionato del mondo rally – ed il saudita Yazeed al-Rajhi (Toyota) di 1h1’13”. In testa fin dalle prime fasi, Al-Attiyah ha accumulato fino a 48 minuti di vantaggio, per poi gestirlo negli ultimi giorni. Buona anche la performance ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nasser al-entra nella leggenda del rally-raid: infatti, al volante dellail qatariota ha vinto il suo quarto titolo in auto, al termine della 12/a ed ultima tappa con traguardo a Gedda, in Arabia Saudita. al-aveva già vinto nel 2011, 2015 e 2019. Vincitore del prologo e di una tappa, il pilota arabo – e vincitore del bronzo olimpico a Londra 2012 nella specialità dello skeet, il tiro al piattello – ha battuto un’altra leggenda, il francese Sebastien Loeb (Prodrive) di 27’46” – dal 2004 vincitore di nove edizioni consecutive del Campionato del mondo rally – ed il saudita Yazeed al-Rajhi () di 1h1’13”. In testa fin dalle prime fasi, Al-ha accumulato fino a 48 minuti di vantaggio, per poi gestirlo negli ultimi giorni. Buona anche la performance ...

Advertising

dakar : Stage 11 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Kamil Wisniewski ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - sportli26181512 : Dakar 2022, moto: vittoria di Sunderland. Auto: titolo ad Al Attiyah. I risultati: Tornato al comando dopo l'11^ ta… - telodogratis : La Dakar si innamora di Danilo Petrucci: chi è il pilota che ha vinto sia in MotoGp che nel deserto -