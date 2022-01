Dakar 2022: Sam Sunderland vince tra le moto, 80° Petrucci (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ Sam Sunderland il vincitore fra le moto della 44^ edizione della Dakar. Il pilota britannico della Gas Gas ha staccato di 3’27” Pablo Quintanilla (Honda) e di 6’47” Matthias Walker (Ktm). Il 32enne, che si era già laureato campione nel 2017, ma con la Ktm, ha difeso il suo vantaggio nella tappa finale di 164 km con arrivo a Jeddah: “E’ un sogno che si avvera, sono felicissimo“. Nonostante il successo di Quintanilla, nella classifica generale ha prevalso Sunderland. Per lui si tratta in realtà della quarta volta sul podio, in virtù dei due terzi posti nel 2019 e nel 2021. Solo quarto Adrien Van Beveren (18’41”), a lungo in lizza per la vittoria con la sua Yamaha. Infine, 80^ posizione per Danilo Petrucci, al suo esordio nella competizione. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ Samil vincitore fra ledella 44^ edizione della. Il pilota britannico della Gas Gas ha staccato di 3’27” Pablo Quintanilla (Honda) e di 6’47” Matthias Walker (Ktm). Il 32enne, che si era già laureato campione nel 2017, ma con la Ktm, ha difeso il suo vantaggio nella tappa finale di 164 km con arrivo a Jeddah: “E’ un sogno che si avvera, sono felicissimo“. Nonostante il successo di Quintanilla, nella classifica generale ha prevalso. Per lui si tratta in realtà della quarta volta sul podio, in virtù dei due terzi posti nel 2019 e nel 2021. Solo quarto Adrien Van Beveren (18’41”), a lungo in lizza per la vittoria con la sua Yamaha. Infine, 80^ posizione per Danilo, al suo esordio nella competizione. SportFace.

