Dakar 2022 Moto, Tappa 12: Quintanilla vince, Sunderland campione! (Di venerdì 14 gennaio 2022) Epilogo nella Dakar 2022 dedicata alle Moto. Un finale che, come da pronostico, è apparso teso e molto combattuto. La Tappa 12 di questa competizione così affascinante ed elettrizzante è stata vinta dal cileno Pablo Quintanilla su Honda che, ovviamente, si è espresso in modo aggressivo per tutta la corsa cercando di avvicinare il più possibile la vetta della classifica. Nonostante l’ottavo posto in questo step, Sam Sunderland si è laureato campione del torneo per la seconda volta in carriera dopo l’affermazione del 2017. È il primo, grande, successo del team GasGas che piazza la Moto davanti alla casa nipponica che aveva dominato negli anni precedenti. Dakar 2022 Moto: la classifica finale Una grande giornata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Epilogo nelladedicata alle. Un finale che, come da pronostico, è apparso teso e molto combattuto. La12 di questa competizione così affascinante ed elettrizzante è stata vinta dal cileno Pablosu Honda che, ovviamente, si è espresso in modo aggressivo per tutta la corsa cercando di avvicinare il più possibile la vetta della classifica. Nonostante l’ottavo posto in questo step, Samsi è laureato campione del torneo per la seconda volta in carriera dopo l’affermazione del 2017. È il primo, grande, successo del team GasGas che piazza ladavanti alla casa nipponica che aveva dominato negli anni precedenti.: la classifica finale Una grande giornata ...

Advertising

dakar : Stage 11 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Kamil Wisniewski ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - danicard79 : RT @motosprint: #Dakar: Grande #DaniloPetrucci, una birra te la sei meritata ???? - rally_timing : ???? Nasser Al-Attiyah vince per la quarta volta la Dakar: è il secondo successo di fila per Toyota nel leggendario r… -