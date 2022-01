Dakar 2022, è Al Attiyah il principe del deserto. La tappa finale è di Lategan (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo due secondi posti consecutivi alle spalle di Carlos Sainz e Stephane Peterhansel, Nasser Al Attiyah può finalmente fare festa sul suo terreno. Perché anche se tra Arabia Saudita e Qatar a livello ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo due secondi posti consecutivi alle spalle di Carlos Sainz e Stephane Peterhansel, Nasser Alpuò finalmente fare festa sul suo terreno. Perché anche se tra Arabia Saudita e Qatar a livello ...

Advertising

dakar : Stage 11 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Kamil Wisniewski ?? Francisco Moreno All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - FTraiettoria : La Stage 12 va a Lategan e Quintanilla, ma a vincere la Dakar sono Al-Attiyah e Sunderland! Scritto da Stefano Nic… - Gazzetta_it : Dakar 2022, è Al Attiyah il vincitore finale. La tappa 12 è di Lategan -