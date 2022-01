Dakar 2022, deceduto Quentin Levalée, pilota del veicolo di assistenza per il team Ph Spot (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una brutta notizia sconvolge il mondo della Dakar 2022, proprio nel giorno della sua chiusura con l’ultima tappa, svoltasi da Bisha a Jeddah, che ha decretato i vincitori categoria per categoria. Come annunciato, tramite comunicato ufficiale, dalla stessa organizzazione della Dakar, questa mattina alle ore 11:30, al km 234 del percorso dedicato ai veicoli di assistenza, si è verificato un incidente tra un veicolo d’assistenza e – si legge – un camion locale. L’incidente è stato fatale per Quentin Levalée, 20enne francese, membro del team Ph Spot che era alla guida del veicolo e ha perso la vita; un altro membro del team che viaggiava con Levalée, Maxime Frère, di ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Una brutta notizia sconvolge il mondo della, proprio nel giorno della sua chiusura con l’ultima tappa, svoltasi da Bisha a Jeddah, che ha decretato i vincitori categoria per categoria. Come annunciato, tramite comunicato ufficiale, dalla stessa organizzazione della, questa mattina alle ore 11:30, al km 234 del percorso dedicato ai veicoli di, si è verificato un incidente tra und’e – si legge – un camion locale. L’incidente è stato fatale per, 20enne francese, membro delPhche era alla guida dele ha perso la vita; un altro membro delche viaggiava con, Maxime Frère, di ...

