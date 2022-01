Dad, De Luca: Governo ha impugnato ordinanza Regione ma in Campania 111 scuole chiuse dai sindaci (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Il Governo ha impugnato l’ordinanza della Regione Campania alle 22.15 di domenica sera, le scuole si aprivano il lunedì. In questo momento abbiamo in Campania 111 comuni nei quali non si sono riaperte le scuole, abbiamo comuni e regioni che hanno prorogato l’apertura dell’anno scolastico, come la Sicilia, abbiamo Palermo e Catania nei quali i sindaci hanno fatto ordinanze non di limitazione per le elementari, ma di chiusura totale. Il Governo nazionale non ha impegnato nulla, a conferma del fatto che aveva interesse a fare solo un’operazione propagandistica lunedì per poter dire che è tutto aperto. La mia sensazione netta è che nella conferenza stampa fatta dal Governo lunedì scorso l’unico obiettivo, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Ilhal’dellaalle 22.15 di domenica sera, lesi aprivano il lunedì. In questo momento abbiamo in111 comuni nei quali non si sono riaperte le, abbiamo comuni e regioni che hanno prorogato l’apertura dell’anno scolastico, come la Sicilia, abbiamo Palermo e Catania nei quali ihanno fatto ordinanze non di limitazione per le elementari, ma di chiusura totale. Ilnazionale non ha impegnato nulla, a conferma del fatto che aveva interesse a fare solo un’operazione propagandistica lunedì per poter dire che è tutto aperto. La mia sensazione netta è che nella conferenza stampa fatta dallunedì scorso l’unico obiettivo, ...

