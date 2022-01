Da M5S, Pd e Leu coro di No alla candidatura di Berlusconi al Quirinale. Conte: “Opzione irricevibile e improponibile. Il centrodestra non blocchi l’Italia” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica è per noi un’Opzione irricevibile e improponibile. Il centrodestra non blocchi l’Italia. Qui fuori c’è un Paese che soffre e attende risposte, non possiamo giocare sulle spalle di famiglie e imprese”. È quanti scrive su Twitter il leader M5S, Giuseppe Conte, commentando l’esito del vertice del centrodestra sul Quirinale (leggi l’articolo). “La scelta del centrodestra di individuare in Silvio Berlusconi il candidato alla carica di Presidente della Repubblica – ha detto, invece, il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera dei deputati, Davide Crippa – è evidentemente un modo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 14 gennaio 2022) “SilvioPresidenza della Repubblica è per noi un’. Ilnon. Qui fuori c’è un Paese che soffre e attende risposte, non possiamo giocare sulle spalle di famiglie e imprese”. È quanti scrive su Twitter il leader M5S, Giuseppe, commentando l’esito del vertice delsul(leggi l’articolo). “La scelta deldi individuare in Silvioil candidatocarica di Presidente della Repubblica – ha detto, invece, il capogruppo del Movimento cinque stelleCamera dei deputati, Davide Crippa – è evidentemente un modo ...

