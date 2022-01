«Curare tutti, vaccinati o meno: è la forza del nostro servizio sanitario» (Di sabato 15 gennaio 2022) L’ondata pandemica che torna a riempire le terapie intensive riduce le possibilità di cura per tutti. Chi rifiuta il vaccino non deve limitare l’assistenza sanitaria per gli altri, sostengono alcuni. L’ultimo è stato Pierluigi Bersani a La7: «Se non ci fosse più posto, un vaccinato ha la priorità su un non vaccinato». Per rispondere a questi interrogativi, nella Società italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (Siaarti) è attivo un comitato etico presieduto da Alberto Giannini, rianimatore agli Spedali … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 15 gennaio 2022) L’ondata pandemica che torna a riempire le terapie intensive riduce le possibilità di cura per. Chi rifiuta il vaccino non deve limitare l’assistenza sanitaria per gli altri, sostengono alcuni. L’ultimo è stato Pierluigi Bersani a La7: «Se non ci fosse più posto, un vaccinato ha la priorità su un non vaccinato». Per rispondere a questi interrogativi, nella Società italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (Siaarti) è attivo un comitato etico presieduto da Alberto Giannini, rianimatore agli Spedali … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

