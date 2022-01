Cruciani racconta Cruciani | alla maniera di Cruciani Tutto da leggere

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Giuseppe: «Macché violento, sono il paladino di Confindustria» TPI – The Post International, pagina 36, di Riccardo Bocca. Il 23 dicembre scorso, mentre gli italiani si apprestavano a festeggiare il Natale tra un tampone e l’altro, andava in onda su Radio24 l’ultima puntata prima delle feste de La Zanzara, il programma che dal 2006 Giuseppepensa, scrive e conduce con la complicità in onda di David Parenzo. Cinque giorni dopo sarebbe caduto sulla trasmissione il meteorite della morte per Covid del signor Mauro Buratti da Mantova, sessantenne no vax, complottista, insultatore metodico, anima fragile e personaggio abituale del barnumco. «Basta costruire mostri!», ha protestato chi ne La Zanzara vede una ...