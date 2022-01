Cristina Parodi | quel momento che ha cambiato la sua vita | “Emozione ed entusiasmo” – FOTO

Advertising

marcianogabe6 : RT @EmilioCarelli: Trent’anni fa nasceva il #Tg5. Ricordo la nostra #emozione, il desiderio di offrire agli #italiani un #telegiornale nuov… - infoitcultura : Cristina Parodi a cuore aperto, su Instagram ricorda l’emozione del suo primo TG5 - infoitcultura : Trent’anni del Tg5, Cristina Parodi: “Ha cambiato il volto dell’informazione televisiva italiana” - IOdonna : La giornalista sfoglia l'album dei ricordi. «Fiera di aver fatto parte di quella squadra che ha cambiato il volto d… - fortunatozeta : RT @Ginko_21: 13 gennaio 1992: oggi sono passati trent'anni esatti da quando il tailleur giallo di Cristina Parodi accendeva la prima edizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Parodi

Modera Anna -Meinardi del Liceo Cassini di Sanremo. Con Francesca Rotta Gentile. Letture ... Con Cinzia Cuppone, Marco, Cristiano Peri, Antilia Molinari, Amedeo Casella. Teatro de Lo ...è la giornalista che quel 13 gennaio 1992 ha condotto la prima edizione delle 13 del Tg5. "Sembra incredibile che siano passati trent'anni da quel giorno" racconta "però ricordo ...Quel giorno era nato il TG5 e l’edizione condotta da Cristina Parodi era stata la prima in onda alle 13. Cosa fa oggi Cristina Parodi. Giornalista, conduttrice, scrittrice: Cristina Parodi ha una lung ...«Un mese prima di partire, Enrico Mentana invitò me e Lamberto Sposini a casa sua in via Teulada, a 100 metri dalla Rai. Com’è cambiata l’informazione televisiva in questi 30 anni? (Tv Sorrisi e ...