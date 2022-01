Crisanti: “Ci sono vaccinati non protetti, cambiare strategia” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “La politica sanitaria deve basarsi sui protetti, non sui vaccinati. Ci sono persone che si sono infettate e sono protette. E ci sono persone vaccinate che non sono protette”. Il professor Andrea Crisanti reputa necessario un cambio di strategia per la gestione dell’emergenza covid. “Credo che dopo il picco di contagi” ipotizzabile per la fine di gennaio “bisognerà fare un ragionamento sul livello di protezione della popolazione italiana. In Inghilterra ogni settimana fanno un monitoraggio sulla prevalenza di persone che hanno anticorpi: su 100 persone, 96 hanno anticorpi. O si sono vaccinate o si sono infettate” e sono guarite. “La politica sanitaria deve basarsi sui ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) “La politica sanitaria deve basarsi sui, non sui. Cipersone che siinfettate eprotette. E cipersone vaccinate che nonprotette”. Il professor Andreareputa necessario un cambio diper la gestione dell’emergenza covid. “Credo che dopo il picco di contagi” ipotizzabile per la fine di gennaio “bisognerà fare un ragionamento sul livello di protezione della popolazione italiana. In Inghilterra ogni settimana fanno un monitoraggio sulla prevalenza di persone che hanno anticorpi: su 100 persone, 96 hanno anticorpi. O sivaccinate o siinfettate” eguarite. “La politica sanitaria deve basarsi sui ...

