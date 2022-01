Advertising

Lopinionista : 'Crepax a 33 giri' la mostra dedicata ai lavori di Guido Crepax a Milano - VololiberoEdiz : “CREPAX A 33 GIRI” in mostra presso la GALLERIA NUAGES Milano - _PuntoZip_ : “CREPAX A 33 GIRI” in mostra presso la GALLERIA NUAGES Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Crepax giri

Newsic

Share 0 people shared the ...Alla mostra è strettamente legato il succitato volume "a 33", realizzato da Archivioper Vololibero Edizioni e BTF, che sarà disponibile in galleria. Nelle pagine del libro si ...Nutro da qualche mese un senso di colpa. Per un mio errore - credevo fosse uscito prima dell'estate, e quindi non fosse candidabile - non ho inserito il bel libro la cui copertina fa da immagine di qu ...Dal 18 gennaio presso la GALLERIA NUAGES Milano si svolgerà la mostra “CREPAX A 33 GIRI”. Prima di diventare un maestro del fumetto e creare Valentina, Guido Crepax è stato il primo copertinista itali ...