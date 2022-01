Covid: Valle d'Aosta passa in zona arancione, la Campania diventa gialla (Di venerdì 14 gennaio 2022) Alla luce dei dati del monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza che da lunedì 17 gennaio porterà la Campania in giallo e la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 gennaio 2022) Alla luce dei dati del monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza che da lunedì 17 gennaio porterà lain giallo e la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Valle d'Aosta passa in 'zona arancione'. Il provvedimento entra in vigore da lunedì prossimo 17 gennaio. Lo ha d… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Covid: Valle d'Aosta passa in zona arancione, la Campania diventa gialla #campania - MediasetTgcom24 : Covid: Valle d'Aosta passa in zona arancione, la Campania diventa gialla #campania - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: La Valle d'Aosta passa in 'zona arancione'. Il provvedimento entra in vigore da lunedì prossimo 17 gennaio. Lo ha deciso… - monicabi5 : Covid, oggi in Italia 186.253 contagi e 360 morti, Campania passa in zona gialla, Valle d'Aosta arancione: news e b… -