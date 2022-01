Covid, vaccino ai bambini nelle scuole: il modello Puglia piace al ministro Bianchi. Prime somministrazioni anche in Campania (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il modello Puglia, degli hub vaccinali nelle scuole, potrebbe presto essere esteso in tutt’Italia. A pensarci è il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che, per dare una svolta alla campagna di somministrazione nella fascia tra i cinque e gli undici anni, è pronto a portare i sanitari tra i banchi. Un progetto che trova il sostegno dell’Associazione nazionale presidi ma anche di alcune Regioni che già hanno messo in campo questo progetto: ci sono anche Campania e Umbria. Nella terra del governatore Michele Emiliano da settimane i bambini stanno facendo le vaccinazioni a scuola tant’è che il 23,76% ha già avuto la prima dose: unica Regione ad aver superato le due decine in percentuale. La Campania, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il, degli hub vaccinali, potrebbe presto essere esteso in tutt’Italia. A pensarci è ildell’Istruzione Patrizioche, per dare una svolta alla campagna di somministrazione nella fascia tra i cinque e gli undici anni, è pronto a portare i sanitari tra i banchi. Un progetto che trova il sostegno dell’Associazione nazionale presidi madi alcune Regioni che già hanno messo in campo questo progetto: ci sonoe Umbria. Nella terra del governatore Michele Emiliano da settimane istanno facendo le vaccinazioni a scuola tant’è che il 23,76% ha già avuto la prima dose: unica Regione ad aver superato le due decine in percentuale. La, ...

