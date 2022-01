Covid Svizzera oggi | 32 150 contagi e 20 morti | bollettino

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono 32.150 ida coronavirus in, 14 gennaio 2022, secondo numeri e datidelin cui si fa riferimento ad altri 20. Sono 151 i ricoveri per il-19, secondo i dati dell’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Venerdì scorso i casi erano 28.038, i decessi 10 e i ricoveri 126. A trovarsi attualmente in terapia intensiva sono 677 persone. I pazientioccupano il 29,70% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione del 76,70%. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 108.771 test, con un tasso di positività del 29,6%, contro il 29,4% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si ...

