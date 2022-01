Covid, scienza e filosofia devono darsi la mano: solo così potremo uscirne. La lezione dei classici (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ho avuto modo di scrivere e ci sarà occasione di riscrivere che quando lo Stato si “impiccia” esageratamente della società, la società si “spiccia” esageratamente dallo Stato suscitando piccole “società segrete”, occultate, anche fuori regola: é normale, una esagerazione suscita una contro esagerazione, la società e lo Stato attuano una fenomenologia taoista, come afferma il Tao: se vi è una forza eccessiva contro di noi il peggio è contrapporre la nostra forza scemata, il meglio suscitare il vuoto in modo che la forza non ci colpisca e cada appunto nel vuoto. Le società si difendono taoisticamente anche se ignorano il Tao, si rendono sguscianti, invisibili, diffuse, tentacolari. Di solito è lo Stato a sfibrarsi, ma non è detto che questo avvenga. Si può cinesizzare, lo Stato, contrapponendo il cinese Confucio al cinese Lao, anche se Confucio esaltava l’autorità secondo giustizia non ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ho avuto modo di scrivere e ci sarà occasione di riscrivere che quando lo Stato si “impiccia” esageratamente della società, la società si “spiccia” esageratamente dallo Stato suscitando piccole “società segrete”, occultate, anche fuori regola: é normale, una esagerazione suscita una contro esagerazione, la società e lo Stato attuano una fenomenologia taoista, come afferma il Tao: se vi è una forza eccessiva contro di noi il peggio è contrapporre la nostra forza scemata, il meglio suscitare il vuoto in modo che la forza non ci colpisca e cada appunto nel vuoto. Le società si difendono taoisticamente anche se ignorano il Tao, si rendono sguscianti, invisibili, diffuse, tentacolari. Di solito è lo Stato a sfibrarsi, ma non è detto che questo avvenga. Si può cinesizzare, lo Stato, contrapponendo il cinese Confucio al cinese Lao, anche se Confucio esaltava l’autorità secondo giustizia non ...

