Covid | sale l' incidenza settimanale dei contagi Rt a 1 | 56 Omicron all' 86%

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - Agenzia_Ansa : Emorragia di pubblico, incassi a picco, distribuzioni impaurite e intenzionate a bloccare l'uscita di titoli import… - Agenzia_Ansa : L'incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale continua ad aumentare: 1988 ogni 100.000 abitanti e R… - baritoday : In Puglia quasi 10mila nuovi casi Covid in un giorno e otto decessi. Sale la pressione su reparti ordinari e terapi… - GranchiTatiana : RT @Agenzia_Ansa: L'incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale continua ad aumentare: 1988 ogni 100.000 abitanti e Rt medi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sale

Il Sole 24 ORE

Calabria e Piemonte passeranno forse già lunedì, altre 10 Regioni sono a rischio - L'incidenza settimanale dei casi dia livello nazionale continua ad aumentare: 1988 ogni 100.000 abitanti, è ......a crescere il tasso di occupazione in terapia intensiva secondo quanto emerge nel monitoraggio Iss - Ministero della Salute di questa settimana sull'andamento di casi diin Italia:al 17,5%...Sono 57 le persone ricoverate: 34 all’ospedale di Ribera e 27 al San Giovanni di Dio di Agrigento. Nove, invece, le persone ricoverate in terapia intensiva a Ribera; una persona ricoverata presso la s ...Roma - Anaao Assomed COVID-19: LE REGIONI E IL GIOCO DELLE TRE CARTE. 14/01/2022. Il nuovo sistema di conteggio dei pazienti ricoverati per Covid, che scorpori i ricoverati per al ...