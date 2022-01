Covid, Ricciardi: “Bollettino quotidiano richiesto da Oms, è obbligatorio” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Bollettino quotidiano dei contagi da coronavirus “ci viene richiesto dai trattati internazionali e dall’Oms. Noi dobbiamo per i nostri adempimenti internazionali dare ogni giorno il numero e comunicare a tutto il mondo e a tutte le organizzazioni internazionali questo numero”. Lo chiarisce a ‘L’aria che tira’ su La7 il consigliere del ministro Speranza, Walter Ricciardi. “Noi non possiamo non classificare tutti i contagi e comunicarli alle istituzioni internazionali. Poi – sottolinea l’esperto – quanto e come questa lista di contagi venga comunicata è una cosa diversa. Ci sono Paesi che lo fanno in un modo, Paesi che lo fanno in un altro, ma questo fa parte della comunicazione non della raccolta dei dati che per noi – ribadisce – è obbligatoria”. SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI – Quanto alla situazione negli ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ildei contagi da coronavirus “ci vienedai trattati internazionali e dall’Oms. Noi dobbiamo per i nostri adempimenti internazionali dare ogni giorno il numero e comunicare a tutto il mondo e a tutte le organizzazioni internazionali questo numero”. Lo chiarisce a ‘L’aria che tira’ su La7 il consigliere del ministro Speranza, Walter. “Noi non possiamo non classificare tutti i contagi e comunicarli alle istituzioni internazionali. Poi – sottolinea l’esperto – quanto e come questa lista di contagi venga comunicata è una cosa diversa. Ci sono Paesi che lo fanno in un modo, Paesi che lo fanno in un altro, ma questo fa parte della comunicazione non della raccolta dei dati che per noi – ribadisce – è obbligatoria”. SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI – Quanto alla situazione negli ...

