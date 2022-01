Covid | report Iss | Rt sale a 1 | 56 | da 1 | 43 della scorsa settimana Incidenza su | a 1 988 da 1669

(Di venerdì 14 gennaio 2022) In leggera diminuzione l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero. In crescita il tasso di occupazione di posti letto in area medica, 27,6% (il precedente era 21,6%), e in terapia intensiva, 17,5% (rispetto al 15,4%)

Advertising

fattoquotidiano : Covid, report negli ospedali sentinella: “In 7 giorni ricoveri su del 32%. Necessarie misure che limitino la circol… - myrtamerlino : La proposta del professor Matteo #Bassetti: 'Cambiamo il report dei dati, diamolo una volta a settimana. Torniamo a… - repubblica : Bassetti: 'Basta con il report quotidiano, i dati sono gonfiati dai troppi tamponi. Il 35% dei ricoverati nei repar… - VercesiCesare : RT @Cartabellotta: Report #GIMBE Posti letto #Covid_19 ancora disponibili in ciascuna Regione prima della #ZONAARANCIONE o rossa NB. Dato… - Adnkronos : #Covid Italia, il report Iss: sale tasso occupazione terapie intensive. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid report

Il Sole 24 ORE

... comprendente i 'pazientiricoverati per cause diverse'' E sono 13 le Regioni/Province ... 'Il tasso di occupazione in terapia intensiva - si spiega nel- è al 17,5% (rilevazione giornaliera ...... non arrivano buone notizie sulla pandemia diin Italia. L'Rt sale ancora a 1,56, mentre l'... rileva ildell'Iss. 'É in leggera diminuzione invece l'indice di trasmissibilità basato sui ...“Oggi l’Istat certifica che il livello di gradimento dell’offerta turistica veneta resta altissimo, nonostante il Covid. E’ la prima economia turistica del Veneto, che, grazie ai suoi bravi e coraggio ...L'Rt continua a salire, così come l'incidenza ormai a livelli choc: dall'ultimo monitoraggio Iss-Ministero della Salute, i cui dati sono all'esame della cabina di regia, ...