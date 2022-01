Covid: Renzi, 'chiusura scuola è grande sconfitta Stato' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "E' fondamentale il tema delle scuole. L'idea di chiudere le scuole e tenere aperto il resto è un errore. Se mai facciamo scuole in cui portiamo i team a vaccinare. Ma chiudere è una grande sconfitta dello Stato". Lo ha detto Matteo Renzi a 'Oggi è un altro giorno', su Raiuno. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "E' fondamentale il tema delle scuole. L'idea di chiudere le scuole e tenere aperto il resto è un errore. Se mai facciamo scuole in cui portiamo i team a vaccinare. Ma chiudere è unadello". Lo ha detto Matteoa 'Oggi è un altro giorno', su Raiuno.

Advertising

matteorenzi : Una chiacchierata con @Avvenire_Nei: teniamo le scuole aperte e usiamole anche per vaccinare i ragazzi. Basta ister… - Adnkronos : Renzi: 'Sbagliato chiudere #scuola, piuttosto vaccinazione in classe'. #Covid. - piero_fr : #oggièunaltrogiorno Serena #Bortone è piddina, ma non renziana e intervistando #Renzi si è messa la mascherina, non… - GnocchiFanClub : #Covid e politica, il parere di Matteo #Renzi: 'il #greenpass si è rivelato uno strumento intelligente'. (traduzion… - lucrezia_ilaria : ma se sei veramente onesto, chiediti, in 10 anni, quanti posti letto e risorse sono state anche tagliate. Quando du… -