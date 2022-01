Covid: Regione Lombardia, ieri oltre 112mila somministrazioni vaccino (Di venerdì 14 gennaio 2022) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - "Con oltre 112mila somministrazioni di vaccino anti Covid-19 anche nella giornata di ieri e numeri analoghi per la giornata di oggi, la campagna vaccinale in Lombardia continua a ritmo serrato". Lo comunica la Direzione generale Welfare della Regione Lombardia. "Grazie all'alta percentuale di popolazione vaccinata con ciclo primario completo (il 90% della popolazione over 12), la buona adesione al 35% tra i bambini dai 5 agli 11 anni, per i quali la campagna vaccinale è partita da un mese (il 24% è già stato vaccinato) e con la terza dose booster somministrata al 64% di chi ha completato il ciclo primario da almeno 120 giorni (percentuale che sale all'82% tra gli over 60 e all'88% tra gli over 80), ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - "Condianti-19 anche nella giornata die numeri analoghi per la giornata di oggi, la campagna vaccinale incontinua a ritmo serrato". Lo comunica la Direzione generale Welfare della. "Grazie all'alta percentuale di popolazione vaccinata con ciclo primario completo (il 90% della popolazione over 12), la buona adesione al 35% tra i bambini dai 5 agli 11 anni, per i quali la campagna vaccinale è partita da un mese (il 24% è già stato vaccinato) e con la terza dose booster somministrata al 64% di chi ha completato il ciclo primario da almeno 120 giorni (percentuale che sale all'82% tra gli over 60 e all'88% tra gli over 80), ...

