Covid, over 50 scrive su modulo ‘Stato responsabile per danni’, medici si rifiutano di vaccinarla (Di venerdì 14 gennaio 2022) Eclatante quanto accaduto in un centro vaccinale di Roma, dove una donna over50, a seguito dell’obbligo vaccinale introdotto dal Governo, si è recata per sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, venendo rispedita a casa dal personale medico, che si è rifiutato di somministrare la dose di vaccino. Il caso viene reso noto oggi dal Codacons, a cui la donna si è rivolta per ottenere assistenza legale. “Mercoledì 12 gennaio la signora si reca presso il centro vaccinale Cesa in Via Alvaro per sottoporsi al vaccino anti-Covid Moderna –ricostruisce il Codacons- Al momento di firmare il consenso informato che, come noto, tutti i vaccinati devono sottoscrivere, la donna tira fuori una penna dalla borsa e, alla pagina dove si specifica che il cittadino ha ‘compreso i benefici e i rischi della vaccinazione’, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) Eclatante quanto accaduto in un centro vaccinale di Roma, dove una donna50, a seguito dell’obbligo vaccinale introdotto dal Gno, si è recata per sottoporsi alla vaccinazione anti-, venendo rispedita a casa dal personale medico, che si è rifiutato di somministrare la dose di vaccino. Il caso viene reso noto oggi dal Codacons, a cui la donna si è rivolta per ottenere assistenza legale. “Mercoledì 12 gennaio la signora si reca presso il centro vaccinale Cesa in Via Alvaro per sottoporsi al vaccino anti-Moderna –ricostruisce il Codacons- Al momento di firmare il consenso informato che, come noto, tutti i vaccinati devono sottore, la donna tira fuori una penna dalla borsa e, alla pagina dove si specifica che il cittadino ha ‘compreso i benefici e i rischi della vaccinazione’, ...

