Covid: Ordini medici, 'cambio dati? Occultare gravità mette a rischio salute'

Roma, 14 gen. (Adnkronos salute) - "Un meccanismo che occulta la gravità della pandemia modificando i parametri di calcolo mette a repentaglio la salute della gente e, ancora una volta, lascia soli noi e i cittadini. Se le Regioni o chiunque altro dovessero pensare di modificare i criteri per evitare le zone rosse, le zone arancioni o quelle gialle, fa un atto che non tutela contro il virus. E noi non siamo d'accordo". Così all'Adnkronos salute Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), in merito al dibattito in corso sul conteggio o meno degli asintomatici e l'eventuale modifica in questo senso dei bollettini Covid-19. La questione, dice Anelli, "produce un ulteriore motivo di disagio da parte dei ..."

