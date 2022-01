Covid: ok Oms a 2 farmaci per forme grave e lieve, baricitinib e sotrovimab (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos Salute)()() - L'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda altri due farmaci, baricitinib e sotrovimab, per il trattamento di Covid-19. baricitinib, già usato per il trattamento dell'artrite reumatoide, è fortemente raccomandato per i pazienti con malattia grave o in una situazione clinica critica, spiega l'Oms. Fa parte di una classe di farmaci chiamati inibitori della Janus chinasi (Jak), che sopprimono la sovrastimolazione del sistema immunitario. L'agenzia ginevrina suggerisce che venga somministrato con corticosteroidi. L'Oms ha anche raccomandato in via condizionale l'anticorpo monoclonale sotrovimab per il trattamento di Covid lieve o moderato in pazienti ad alto rischio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma, 14 gen. (Adnkronos Salute)()() - L'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda altri due, per il trattamento di-19., già usato per il trattamento dell'artrite reumatoide, è fortemente raccomandato per i pazienti con malattiao in una situazione clinica critica, spiega l'Oms. Fa parte di una classe dichiamati inibitori della Janus chinasi (Jak), che sopprimono la sovrastimolazione del sistema immunitario. L'agenzia ginevrina suggerisce che venga somministrato con corticosteroidi. L'Oms ha anche raccomandato in via condizionale l'anticorpo monoclonaleper il trattamento dio moderato in pazienti ad alto rischio di ...

