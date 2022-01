Covid oggi Veneto, 18.357 contagi e 29 morti: bollettino 14 gennaio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono 18.357 contagi da coronavirus in Veneto oggi, 14 gennaio 2022, secondo i numeri Covid del bollettino della regione. Si registrano altri 29 morti considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 28.746 molecolari e 115.415 antigenici. I decessi Covid da inizio pandemia sono 12.688. I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 1.727,208 in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono 18.357da coronavirus in, 142022, secondo i numerideldella regione. Si registrano altri 29considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente neldiffusodalla regione. I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 28.746 molecolari e 115.415 antigenici. I decessida inizio pandemia sono 12.688. I pazientiricoverati in ospedale sono 1.727,208 in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera.

