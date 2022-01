Covid oggi Toscana, 11.859 contagi: bollettino 14 gennaio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono 11.859 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 14 gennaio 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 11.859 su 71.095 test di cui 22.670 tamponi molecolari e 48.425 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,68% (67,3% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 7.611.067. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono 11.859 ida coronavirus in, 142021, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati insono 11.859 su 71.095 test di cui 22.670 tamponi molecolari e 48.425 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,68% (67,3% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati insono 7.611.067. L'articolo proviene da Italia Sera.

