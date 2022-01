Covid oggi Puglia, 9.757contagi e 8 morti: bollettino 14 gennaio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono 9.757 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 gennaio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 8 morti. I nuovi casi, individuati a fronte di 75.448 tamponi effettuati, sono così distribuiti per provincia: Bari: 8.631; Bat: 2.807; Brindisi: 2.601: Foggia: 3.111; Lecce: 3.872; Taranto: 3.103; Residenti fuori regione: 194; Provincia in definizione: 87. Sono 84.659 le persone attualmente positive, 530 ricoverate in area non critica e 56 in terapia intensiva. Dati complessivi: 395.100 casi totali, 6.665.442 tamponi, 303.394 persone guarite e 7.047 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono 9.757 i nuovi contagi da coronavirus14in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 8. I nuovi casi, individuati a fronte di 75.448 tamponi effettuati, sono così distribuiti per provincia: Bari: 8.631; Bat: 2.807; Brindisi: 2.601: Fa: 3.111; Lecce: 3.872; Taranto: 3.103; Residenti fuori regione: 194; Provincia in definizione: 87. Sono 84.659 le persone attualmente positive, 530 ricoverate in area non critica e 56 in terapia intensiva. Dati complessivi: 395.100 casi totali, 6.665.442 tamponi, 303.394 persone guarite e 7.047 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

