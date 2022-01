Covid oggi Piemonte, 14.609 contagi e 21 morti: bollettino 14 gennaio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono 14.609 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 14 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 21 morti. I nuovi casi (di cui 12.392 dopo test antigenico) sono pari al 14% di 104.007 tamponi eseguiti, di cui 89.197 antigenici. Dei 14.609 positivi, gli asintomatici sono 10.134 (69,4%). I ricoverati in terapia intensiva sono 147 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.930 (invariati rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 160.774. I tamponi diagnostici finora processati sono 12.862.604 ( + 104.007 rispetto a ieri). Sono 21, 4 di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono 14.609 ida coronavirus in, 142022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 21. I nuovi casi (di cui 12.392 dopo test antigenico) sono pari al 14% di 104.007 tamponi eseguiti, di cui 89.197 antigenici. Dei 14.609 positivi, gli asintomatici sono 10.134 (69,4%). I ricoverati in terapia intensiva sono 147 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.930 (invariati rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 160.774. I tamponi diagnostici finora processati sono 12.862.604 ( + 104.007 rispetto a ieri). Sono 21, 4 di, i decessi di persone positive al test del-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione ...

Advertising

IlContiAndrea : La seconda stagione spiega gli effetti post Covid non solo fisici, ma mentali. Il problema (o il merito) è che è gi… - Am_Parente : No del Senato ai test anti Covid nelle parafarmacie. ' Le parafarmacie sono esercizi commerciali che non fanno part… - myrtamerlino : Capisco che per alcuni possa essere difficile da capire o da accettare, ma senza i #NoVax oggi gli #ospedali sarebb… - EnricoDeSomma2 : RT @NatjusLDB: Grazie al covid stanno venendo fuori tutti i problemi della civiltà capitalista. Ma le forze della critica non sono mai stat… - marcotmt69 : @GiuseppeGuardi2 @SkySport Ehh già però visto che è un personaggio famoso dovrebbe rispettare le regole per primo e… -