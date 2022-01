Covid oggi Lombardia, 33.856 contagi e 115 morti: bollettino 14 gennaio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono 33.856 contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 14 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Si registrano altri 115 morti, che portano a 35.777 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza. I nuovi casi sono stati rilevati su 214.163 tamponi effettuati, l’incidenza è al 15,8%. In terapia intensiva ci sono 262 persone (+5) mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.469 (+17). Sono 10.450 i nuovi positivi nella provincia di Milano, di cui 4.188 a Milano città. Questi i dati delle altre province: Bergamo: 2.999; Brescia: 4.473; Como: 1.998; Cremona: 1.087; Lecco: 897; Lodi: 821; Mantova: 1.433; Monza e Brianza: 2.709; Pavia: 1.855; Sondrio: 961; Varese: 2.976. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono 33.856da coronavirus in, 142022, secondo numeri e datideldella regione. Si registrano altri 115, che portano a 35.777 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza. I nuovi casi sono stati rilevati su 214.163 tamponi effettuati, l’incidenza è al 15,8%. In terapia intensiva ci sono 262 persone (+5) mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.469 (+17). Sono 10.450 i nuovi positivi nella provincia di Milano, di cui 4.188 a Milano città. Questi i dati delle altre province: Bergamo: 2.999; Brescia: 4.473; Como: 1.998; Cremona: 1.087; Lecco: 897; Lodi: 821; Mantova: 1.433; Monza e Brianza: 2.709; Pavia: 1.855; Sondrio: 961; Varese: 2.976. L'articolo proviene da Italia Sera.

