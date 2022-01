Covid oggi Lazio, 15.307 contagi e 25 morti. A Roma 8.547 casi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono 15.307 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 14 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 25 morti. A Roma, segnalati 8.547 casi. In particolare, “su 28.112 tamponi molecolari e 74.020 tamponi antigenici per un totale di 102.132 tamponi, si registrano 15.307 nuovi casi positivi (+5.035); sono 25 i decessi (-9), 1.675 i ricoverati (+55), 204 le terapie intensive (stabile) e +5.204 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,9%. I casi a Roma città sono a quota 8.547. il valore Rt e l’incidenza nel Lazio sono più bassi di quelli nazionali, rispettivamente Rt a 1.13 (1.56 valore Italia) e incidenza a 1.392 per 100mila abitanti (1.988 valore ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono 15.307 ida coronavirus nel, 14 gennaio 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati altri 25. A, segnalati 8.547. In particolare, “su 28.112 tamponi molecolari e 74.020 tamponi antigenici per un totale di 102.132 tamponi, si registrano 15.307 nuovipositivi (+5.035); sono 25 i decessi (-9), 1.675 i ricoverati (+55), 204 le terapie intensive (stabile) e +5.204 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,9%. Icittà sono a quota 8.547. il valore Rt e l’incidenza nelsono più bassi di quelli nazionali, rispettivamente Rt a 1.13 (1.56 valore Italia) e incidenza a 1.392 per 100mila abitanti (1.988 valore ...

IlContiAndrea : La seconda stagione spiega gli effetti post Covid non solo fisici, ma mentali. Il problema (o il merito) è che è gi… - Am_Parente : No del Senato ai test anti Covid nelle parafarmacie. ' Le parafarmacie sono esercizi commerciali che non fanno part… - myrtamerlino : Capisco che per alcuni possa essere difficile da capire o da accettare, ma senza i #NoVax oggi gli #ospedali sarebb… - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Campania, 20.206 contagi e 26 morti: bollettino 14 gennaio: I dati della regione - Invetriata : @rosikone No no, la pretesa della visione monolitica c'è soltanto con il Covid. Fino ad oggi mi sono sempre sentita… -