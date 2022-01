Covid oggi Italia, sale tasso occupazione terapie intensive (Di venerdì 14 gennaio 2022) Covid in Italia, crescono i ricoveri in ospedale e l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva. “Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 17,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 13 gennaio) contro il 15,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 06 gennaio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 27,1% (rilevazione del ministero della Salute al 13 gennaio) contro il 21,6% (rilevazione del ministero al 6 gennaio)”. Lo stabilisce il report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022)in, crescono i ricoveri in ospedale e l’dei posti letto in terapia intensiva. “Ildiin terapia intensiva è al 17,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 13 gennaio) contro il 15,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 06 gennaio). Ildiin aree mediche a livello nazionaleal 27,1% (rilevazione del ministero della Salute al 13 gennaio) contro il 21,6% (rilevazione del ministero al 6 gennaio)”. Lo stabilisce il report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia. L'articolo proviene daSera.

